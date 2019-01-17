رسميا - سموحة يعلن تعيين عادل عبد الرحمن لخلافة طارق يحيى

أعلن نادي سموحة رسميا عن تعيين عادل عبد الرحمن كمدير فني للفريق لخلافة طارق يحيى الذي قدم باستقالته مساء الأربعاء.

واعتذر طارق يحيى عن الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق السكندري وقرر مجلس إدارة سموحة قبول الاعتذار.

وكان سموحة قد سقط أمام النجوم برباعية دون رد ضمن الجولة 19 للدوري المصري.

وسبق لعادل عبد الرحمن خوض تجربة تدريبية في السعودية وقاد أندية الشباب واتحاد جدة والباطن والوحدة.

وقام عادل عبد الرحمن بقيادة فريق الشباب للنادي الأهلي مواليد 1997 في الفترة الأخيرة.

ويقع سموحة في المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعد مرور 19 جولة وبفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

ولم يحقق سموحة الفوز في أخر 11 مباراة بينهم مواجهة الاتحاد في كأس مصر وعشر مباريات في الدوري المصري.