مونديال اليد - مجموعة مصر.. السويد تهزم قطر في مصلحة مصر

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 23:17

كتب : محمد سمير

السويد - كرة يد

حقق منتخب السويد فوزا صعبا على حساب قطر ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد.

ويصب فوز أبناء السويد في مصلحة المنتخب المصري، إذ أصبح الفراعنة في حاجة إلى الفوز على أنجولا للتأهل كثالث المجموعة إلى الدور الثاني.

تقدم منتخب قطر في الشوط الأول نبتيجة 11-10، وقدم الفريق العنابي مباراة قوية لكن نجح الفريق السويدي في خطف النتيجة 23-22.

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ارتفع رصيد السويد إلى 8 نقاط في الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن منتخب المجر الثاني.

بينما تجمد رصيد قطر عند نقطتين في المركز الأخير وهو ما رفع من حظوظ مصر بالاحتياج للفوز فقط غدا الخميس.

وتقام مواجهة مصر وأنجولا في الرابعة والنصف من مساء غد الخميس.

مونديال اليد السويد مصر

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