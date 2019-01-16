عدسة السوبر الإيطالي - يوفنتوس يتوج بلقب البطولة على حساب ميلان في السعودية

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 22:50

كتب : محمد سمير

يوفنتوس يتوج بلقب السوبر الإيطالي

توج فريق يوفنتوس بلقب سوبر إيطاليا بعد الفوز على ميلان في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة في السعودية.

وحسم يوفنتوس اللقاء بهدف حاسم من رأسية كريستيانو رونالدو بعد تمريرة طولية من ميراليم بيانيتش في الدقيقة 61.

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وشهدت المباراة إلغاء هدفين لصالح يوفنتوس سجلهما بليز ماتويدي وباولو ديبالا بسبب التسلل.

وبذلك توج يوفنتوس باللقب للمرة الثامنة لينفرد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بفارق لقب عن ميلان.

ولم يتوج ميلان باللقب منذ عام 2016 وكان ذلك أمام يوفنتوس نفسه بالفوز بركلات الترجيح.

يوفنتوس ميلان السوبر الإيطالي

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