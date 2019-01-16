بالفيديو - مفاجأة مدوية.. أتليتكو مدريد يودع كأس ملك إسبانيا على يد جيرونا

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 22:46

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - جيرونا - كأس ملك إسبانيا

شهدت مسابقة كأس ملك إسبانيا مفاجأة مدوية، بتوديع أتليتكو مدريد من دور الـ 16، بتعادله 3-3 أمام جيرونا على ملعب واندا متروبوليتانو.

عقدة أتليتكو تواصلت أمام جيرونا، إذ فشل في الفوز عليه في 5 مواجهات تاريخيا، انتهت كلها بالتعادل.

الفريق العاصمي عاد بالتعادل 1-1 من أرض جيرونا قبل أسبوع في مواجهة الذهاب، وكان في حاجة إلى تعادل سلبي 0-0 أو الفوز بأي نتيجة حتى يمر إلى ربع النهائي، أمر لم يتحقق.

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نيكولا كالينيتش افتتح التسجيل لـ أتليتكو في الدقيقة 12، إلا أن جيرونا أخرج الشوط الأول على نتيجة التعادل بعد هدف الشاب فاليري فيرنانديز في الدقيقة 37.

في الشوط الثاني جاءت الصدمة بهدف ثانٍ برأسية كريستيان ستواني مهاجم جيرونا في الدقيقة 59، ليتقدم الضيوف ويطيحون بالروخيبلانكوس لحظيا من البطولة.

دييجو سيميوني استعان بدكة بدلائه، وأقحم نجمه أنطوان جريزمان سريعا بدلا من كوكي.

التعادل لم يتأخر، وسُجل بواسطة أنخيل مارتين كوريا في الدقيقة 66، قبل أن يتبعه البديل جريزمان بالهدف الثالث في الدقيقة 84، ليعتقد الجميع أن أتليتكو عاد في النتيجة وأمّن تأهله.

قبل أن تأتي صدمة اللحظات الأخيرة، بإدراك سيدو دومبيا التعادل لـ جيرونا بعد أن اصطدمت في قدمه تسديدة زميله بورخا جارسيا، هدفٌ أطاح بـ أتليتكو مدريد من مسابقة الكأس.

جيرونا تأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة الأولى في تاريخه.

أتليتكو مدريد جيرونا كأس ملك إسبانيا

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