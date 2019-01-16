انتهت في كأس إسبانيا - ليجانيس (1) - (0) ريال مدريد.. الملكي إلى ربع النهائي

يحل ريال مدريد ضيفا على ليجانيس في إياب دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا على ملعب بوتاركي، لحسم تأهله إلى ربع النهائي بعد فوزه ذهابا 3-0.

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نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.30 مارتن برايتوايت يتقدم لـ ليجانيس بعد ارتباك في دفاع ريال مدريد

ق.29 إيسكو يتباطأ ويهدر انفرادا بالمرمى

انطلاق المباراة