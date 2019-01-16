انتهت في كأس إسبانيا - ليجانيس (1) - (0) ريال مدريد.. الملكي إلى ربع النهائي
الأربعاء، 16 يناير 2019 - 22:29
كتب : FilGoal
يحل ريال مدريد ضيفا على ليجانيس في إياب دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا على ملعب بوتاركي، لحسم تأهله إلى ربع النهائي بعد فوزه ذهابا 3-0.
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نهاية المباراة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق.30 مارتن برايتوايت يتقدم لـ ليجانيس بعد ارتباك في دفاع ريال مدريد
ق.29 إيسكو يتباطأ ويهدر انفرادا بالمرمى
انطلاق المباراة