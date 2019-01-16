انتهت في كأس إسبانيا - ليجانيس (1) - (0) ريال مدريد.. الملكي إلى ربع النهائي

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 22:29

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ريال سوسيداد - الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على ليجانيس في إياب دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا على ملعب بوتاركي، لحسم تأهله إلى ربع النهائي بعد فوزه ذهابا 3-0.

Figoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هنا

..........................

أخبار متعلقة

رسميا - نهاية مسيرة القيصر.. حسني عبد ربه يعتزل كرة القدم بالفيديو – رأس رونالدو تحسم كل شيء.. يوفنتوس يسقط ميلان ويتوج بالسوبر ماذا تحتاج فلسطين حتى تتأهل إلى دور الـ 16 لكأس آسيا 2019 مونديال اليد - بعد تألقه أمام المجر.. علي زين يهدي جائزة رجل المباراة إلى الطيار

نهاية المباراة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.30 مارتن برايتوايت يتقدم لـ ليجانيس بعد ارتباك في دفاع ريال مدريد

ق.29 إيسكو يتباطأ ويهدر انفرادا بالمرمى

انطلاق المباراة

ريال مدريد ليجانيس كأس ملك إسبانيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

القيعي: الإبقاء على السعيد كان سيعني خسارة أخرى للأهلي.. ولولا الإصابات لم يكن ليحدث لنا مشكلة 14 دقيقة | الدوري المصري
عبد ربه يتحدث عن اتهامه بالهروب من الإسماعيلي والانتقال للأهلي ورسالة للجماهير 31 دقيقة | الدوري المصري
جاتوزو: نزلة برد سبب غياب إيجوايين.. ومنعته من مقابلة أمير السعودية حتى لا ينشر العدوى 31 دقيقة | أوروبا
القيعي: انتقال الشحات لـ الأهلي صفقة سياسية وجماهيرية 41 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: تمت.. إيجوايين إلى تشيلسي وهذه تفاصيل الصفقة 49 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ليجانيس يحقق فوزا تاريخيا على ريال مدريد ويودع كأس إسبانيا 56 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 3 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك