التشكيل - عودة إيسكو أمام ليجانيس.. ومارسيلو في مركز جديد مع ريال مدريد

عاد إيسكو ألاركون للتشكيلة الأساسية لريال مدريد، في مواجهة ليجانيس بإياب دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، على ملعب بوتاركي.

سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد دفع بـ إيسكو في التشكيلة الأساسية للمرة الثالثة فقط في حقبته، بعد أن اعتمد عليه في عدد قليل من الدقائق طوال الفترة الماضية.

فيما يعود مارسيلو للظهور بعد تعافيه من الإصابة، ولكنه يظهر في مركز جديد بخط الوسط، مع تواجد سيرخيو ريجيلون في التشكيلة أيضا.

وفي تشكيلة ليجانيس، لا يشارك الثنائي أندري لونين وأوسكار رودريجيز، لأنهما معاران من ريال مدريد، والعقد ينص على عدم مشاركتهما مع فريقهما السابق.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: ألفارو أودريوزلا - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - مارسيلو

الهجوم: إيسكو - فينيسيوس جونيور - لوكاس فاسكيز

دكة البدلاء: لوكا زيدان - داني كارباخال - خافي سانشيز - داني سيبايوس - براهيم دياز - خاومي - كريستو جونزاليس

تشكيل ليجانيس:

حراسة المرمى: إيفان كويّار

الدفاع: خوانفران - أوناي بوستينزا - ديميتريس سيوفاس - كينيث أوميرو - فاسيل كرافيتس

الوسط: جيرارد جامباو - خوسيه ريسيو

الهجوم: خافي إيراسو - مارتن برايتوايت - سابين ميرينو

دكة البدلاء: دافيد تيخيرو - جوناثان سيلفا - آلان نيوم - رودري تارين - خوسيه أرنايز - ميكيل فيسجا - يوسف النصيري