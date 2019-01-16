بالفيديو – إيران تفرض التعادل على العراق وتتصدر المجموعة.. وفيتنام تعقّد وضع فلسطين

حسمت إيران صدارة المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2019، بتعادلها 0-0 أمام العراق، على استاد مكتوم بن زايد، بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

المنتخبان ضمنا تأهلهما إلى الدور الثاني بشكل مسبق قبل المباراة، وتواجها لحسم المركزين الأول والثاني، والتعادل كان كافيا لـ إيران.

مواجهة الجارين لم تشهد الكثير من الفرص المحققة، فهدد سردار أزمون هداف إيران برأسية في الدقيقة 12، فيما لم يواجه الحارس علي رضا بيرانواند صعوبات في التعامل مع كرات الهجوم العراقي.

التعادل رفع رصيد إيران إلى 7 نقاط مع فارق أهداف +7، بينما رفع العراق رصيده إلى 7 نقاط مع فارق أهداف +4.

العراق يواجه متصدر المجموعة الخامسة في دور الـ 16، المركز الذي ينحصر بين قطر والسعودية، ويُحسَم في مواجهة المنتخبين غدا الخميس.

بينما تواجه إيران صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة.

وفي المباراة الأخرى بنفس المجموعة، حققت فيتنام فوزا مهما على اليمن بهدفين دون رد، في استاد هزاع بن زايد.

نجوين كوانج هاي سجّل هدف فيتنام الأول في الدقيقة 39، من ركلة حرة مباشرة، رائعة نتيجة انتهى عليها الشوط الأول.

قبل أن يضيف زميله كوي نجوك هاي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

ليودع اليمن المسابقة دون نقاط أو أهداف في مشاركتها الأولى بشكل متحد.

فيما رفعت فيتنام رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، وبفارق أهداف -1.

فوز فيتنام يلقي بظلاله على حظوظ منتخب فلسطين ثالث المجموعة الثانية، إذ بات الفدائي في حاجة إلى خروج مباراتي: قطر وكوريا الشمالية، وعمان وتركمانستان، بنتيجة التعادل، حتى تتأهل فلسطين إلى الدور المقبل.

في المقابل، تأهل منتخب قيرجيزستان ثالث المجموعة الثالثة رسميا إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخه، بتفوقه على منتخبي فيتنام وفلسطين صاحبي المركزين الثالث في المجموعتين الثانية والرابعة.