فابريجاس: لن أكذب.. الانتقال إلى موناكو كان لحظة صعبة

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 19:26

كتب : FilGoal

فابريجاس - موناكو

اعترف سيسك فابريجاس لاعب موناكو الجديد، أن الرحيل عن إنجلترا والانتقال إلى فريق الإمارة، كان لحظة صعبة على شخصه.

فابريجاس تحدّث في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه كلاعب جديد لموناكو، ولم يخف صعوبة الخطوة: "لن أكذب، هذه لحظي صعبة علي، فقد عشت أوقاتا رائعة في إنجلترا، هناك بدأت مسيرتي وفزت بالكثير من الألقاب مع 2 من أفضل الأندية في الدوري الإنجليزي".

لاعب الوسط الإسباني واصل حديثه: "أحيانا أشعر أنني إنجليزي أكثر من كوني إسبانيا، ولذا كانت لحظة تحوّل حقيقية، أود أن أشكر كل من ساعدني على تحقيق ما وصلت إليه في مسيرتي. وأعتقد أن هذه كانت اللحظة المناسبة لاختبار مغامرة جديدة".

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فابريجاس يعود للعمل مع هنري، في علاقة لاعب ومدرب هذه المرة، بعد أن تزاملا على أرض الملعب بصفوف أرسنال قبل سنوات طويلة: "تحدثنا كثيرا، وقد أخبرني بما يتوقعه مني تحديدا، وأنا أخبرته بما أنا قادر على تقديمه. تعجبني طريقة تفكيره، والطريقة التي يرى بها كرة القدم".

وأضاف: "إنه في بداية مسيرته، ولكنه شخص ذو شخصية انتصارية وتنافسية، نحن في أمان تحت قيادته. أعرف تيري هنري منذ فترة طويلة للغاية، منذ أن كنت في السادسة عشر من عمري، لقد ساعدني كثيرا في مسيرتي، إنه أحد أفضل اللاعبين الذين زاملتهم. كلاعب وسط، كان من دواعي فخري أن ألعب خلف مهاجم بهذا المستوى".

مختتما: "إنه في بداية مسيرته التدريبية، أنا قادم لمساعدته، ولكن فوق ذلك أن قادم لمساعدة النادي".

سيسك فابريجاس موناكو تشيلسي أرسنال

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