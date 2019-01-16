تشكيل السوبر - رونالدو وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس.. وإيجوايين لا يبدأ مع ميلان

قرر جينارو جاتوزو مدرب ميلان، إبقاء لاعبه جونزالو إيجوايين على مقاعد البدلاء، في مواجهة يوفنتوس بكأس السوبر الإيطالي في مدينة جدة السعودية.

إيجوايين الذي تتكاثر التقارير حول إمكانية رحيله في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، لا يعيش أفضل فتراته مؤخرا، كما تلقى بطاقة حمراء في المواجهة الأخيرة أمام يوفنتوس فريقه السابق في الدوري.

في المقابل، يظهر الثنائي كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا في خط هجوم يوفنتوس مع غياب ماريو ماندزوكيتش المصاب.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: جواو كانسيلو - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيليني - أليكس ساندرو

الوسط: رودريجو بينتانكور - ميراليم بيانيتش - بليز ماتويدي

الهجوم: دوجلاس كوستا - باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو

تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: دافيدي كالابريا - كريستيان زاباتا - أليسيو رومانيولي - ريكاردو رودريجيز

الوسط: فرانك كيسي - تيموي باكايوكو - لوكاس باكيتا

الهجوم: سامو كاستييخو - باتريك كوتروني - هاكان تشالاهانوجلو