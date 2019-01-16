محدّث انتهت مونديال اليد - مصر (30) المجر (30).. نهاية المباراة بالتعادل

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 18:33

كتب : محمد سمير

محمد عصام الطيار - كرة يد

تنطلق مباراة مصر أمام المجر في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد في السابعة مساء.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز الثاني في البطولة وتعزيز فرص التأهل للدور الثاني.

يقع المنتخب المصري في المركز الخامس مؤقتا برصيد نقطتين بعد الفوز على الأرجنتين بينما منتخب المجر ثانيا برصيد 5 نقاط.

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فوز مصر يصعد بالفريق إلى المركز الثالث قبل الجولة الختامية من دور المجموعات، ويتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة.

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انطلاق المباراة

1-0 المجر تتقدم

1-1 الأحمر يتعادل

2-1 للمجر

2-2 التعادل لإسلام حسن

5-2 ثلاثة أهداف متتالية للمجر

5-4 الأحمر يقلص الفارق

7-4 تفوق مجري جديد

9-6 علي زين يقلص الفارق

9-7 محمد الطيار يتألق في حراسة المرمى وإسلام حسن يقلص الفارق

11-11 التعااااااادل

12-11 وسام سامي يتقدم لمصر

الطيااااااااار يواصل التألق

13-11 يحيى الدرع يتقدم بفارق هدفين

14-14 تراجع مصري في أخر دقيقة

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

15-14 علي زين يتقدم

15-15 التعادل للمجر

17-15 يحيى الدرع يتقدم بفارق هدفين

19-15 الطيار يواصل التألق

20-18 محمد سند يحافظ على فارق الهدفين

21-18 هاشم يسجل

22-22 المجر تتعادل بعد انهيار من لاعبي منتخب مصر

26-26 التعادل للمجر

28-27 المجر تتقدم

30- 29 نصف دقيقة على النهاية

مونديال اليد مصر المجر

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