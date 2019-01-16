كأس إيطاليا - تحديد موعد مباريات ربع النهائي.. البداية بمواجهة ميلان ونابولي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم موعد إقامة مباريات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا لموسم 2018 - 2019.

وتأهلت أندية ميلان ونابولي ويوفنتوس وإنتر ولاتسيو وفيورنتينا وروما وأتالانتا لربع النهائي.

وتم تحديد يوم الثلاثاء 29 يناير للمواجهة الأولى في الدور بين ناديي ميلان ونابولي.

بينما يوم الأربعاء 30 يناير تقام مواجهتين الأولى بين روما وفيورنتينا والأخرى بين يوفنتوس وأتالانتا.

وتختتم منافسات الدور يوم الخميس 31 يناير بمواجهة قوية أخرى بين إنتر ولاتسيو.

وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:

ميلان × نابولي (الثلاثاء 29 يناير 9:45 مساء)

فيورنتينا × روما (الأربعاء 30 يناير 6:40 مساء)

أتالانتا × يوفنتوس (الأربعاء 30 يناير 9:45 مساء)

إنتر × لاتسيو (الخميس 31 يناير 10:00 مساء)

وتقام مواجهات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب إذ تقام المباراة الأولى يوم 27 فبراير بينما العودة يوم 24 أبريل.