مونديال اليد - مجموعة مصر.. الأرجنتين تهزم أنجولا وتبقي على آمال تأهلها للدور الثاني

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 18:03

كتب : محمد سمير

الأرجنتين ضد أنجولا - كرة يد

أبقى منتخب الأرجنتين على آماله في التأهل للدور الثاني عقب الفوز على أنجولا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مونديال اليد.

وتغلب منتخب الأرجنتين على نظيره الأنجولي بنتيجة 32-26، في مباراة تفوق فيها أبناء التانجو من الشوط الأول.

أنهى أبناء التانجو الشوط الأول بالتقدم على أنجولا بنتيجة 17-12 بفارق خمسة أهداف.

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وبذلك يرفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث مؤقتا في انتظار باقي مباريات الجولة الرابعة.

وحقق منتخب التانجو فوزه الأول بعد تعادل مثير أمام المجر في الافتتاح وخسارتين أمام السويد ومصر.

ويأتي منتخب الأرجنتين في المركز الثالث خلف منتخبي السويد والمجر وينتظر تعثر قطر ومصر في مباريات اليوم لتكون له فرصة قوية في التأهل.

وفي حالة خسارة مصر أمام المجر وقطر ضد السويد يكفي منتخب الأرجنتين الفوز على قطر في الجولة الختامية من أجل التأهل.

وتقام مباريات الجولة الختامية لدور المجموعات غدا الخميس، ويتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة للدور الثاني.

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