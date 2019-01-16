رئيس أحد: المقابل المادي الخلاف الوحيد مع الأهلي على ضم مؤمن.. والصفقة قد تتم خلال ساعات
الأربعاء، 16 يناير 2019 - 17:41
كتب : FilGoal
كشف سعودي الحربي رئيس نادي أحد السعودي عن اقتراب ناديه من إتمام التعاقد مع مؤمن زكريا جناح الأهلي.
مؤمن زكريا
النادي : الأهلي
ويتفاوض نادي أحد السعودي مع الأهلي على ضم مؤمن زكريا لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.
واستعجل مؤمن زكريا رد النادي الأهلي من أجل تحديد مصيره قبل في ظل عدم حصوله على فرصة مع مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد.
وقال الحربي في تصريحات إذاعية لقناة أون سبورت إف إم: "مؤمن لديه رغبة قوية في الإنضمام إلى صفوف فريق أحد".
وتابع "نتفاوض حاليا لإتمام صفقة استعارته من الأهلي والساعات المقبلة قد تشهد انفراجة كبيرة".
وعن سبب تأخر الصفقة أوضح الحربي "الخلاف مع إدارة الأهلي على المقابل المادي، فكل ناد يرغب بالتأكيد في تحقيق أقصى استفادة مالية".
وأتم رئيس نادي أحد تصريحاته "الساعات المقبلة قد تشهد إتمام الصفقة بعد الاتفاق مع النادي الأهلي".