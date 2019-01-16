بالفيديو - ميدو يواصل الانتصارات القاتلة مع الوحدة في الكأس بمشاركة عواد

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 16:43

كتب : FilGoal

ميدو - محمد عواد - الوحدة - الأهلي

قاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للوحدة فريقه للتأهل لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعبور عقبة فريق العروبة بهدف يوم الأربعاء.

ولعب الفريقان ضمن دور الـ32 من المسابقة.

وسجل ريناتو شافيز جونيور هدف المباراة الوحيد قبل 12 دقيقة من صافرة النهاية.

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وشارك حارسنا المصري محمد عواد في المباراة كاملة، وكذلك كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار.

في مباراة أخرى، شارك محمد عطوة مدافع الرائد لشوط واحد في لقاء فريقه ضد العين بالدور نفسه.

بدأ عطوة المباراة بشكل أساسي قبل أن يستبدل بين الشوطين.

وامتدت المباراة لوقت إضافي، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الرائد بركلات الجزاء الترجيحية.

ميدو محمد عواد الوحدة

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