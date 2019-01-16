ريال مدريد يواجه ليجانيس دون مودريتش وراموس.. وظهور 5 لاعبين من الفريق الرديف

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 16:08

كتب : FilGoal

ريال مدريد - بيتيس - الدوري الإسباني

قرر سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد، إراحة سيرخيو راموس ولوكا مودريتش في مواجهة ليجانيس بإياب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء.

ريال مدريد يدخل المباراة بأسبقية الفوز ذهابا قبل أسبوع بـ 3 أهداف مقابل لا شيء، ولكنه أيضا سيُحرَم من قائمة طويلة من لاعبيه المصابين، ويضاف إليهم الثنائي المخضرم راموس ومودريتش.

تيبو كورتوا، جاريث بيل، ماركوس يورنتي، ماركو أسينسيو، كريم بنزيمة، ماريانو دياز، توني كروس، جميعهم يغيبون للإصابة. فيما لم يظهر اسم كيكو كاسيا في القائمة، مما يؤكد أنباء اقتراب رحيله عن ريال مدريد.

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القائمة شهدت حضور 5 لاعبين من فرق الشباب بالنادي: لوكا زيدان، دييجو ألتوبي، خافي سانشيز، خيامي سيواني، كريستو جونزاليس.

ريال مدريد يسعى لاستعادة لقب الكأس الغائب من عام 2014، وسيحاول تجنُب مفاجأة العام الماضي وخروجه أمام نفس المنافس: ليجانيس.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس - لوكا زيدان - دييجو ألتوبي

الدفاع: داني كارباخال - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - ألفارو أودريوزولا - سيرخيو ريجيلون - خافي سانشيز

الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - إيسكو - براهيم دياز - خايمي سيواني

الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريستو جونزاليس - فينيسيوس جونيور

ريال مدريد

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