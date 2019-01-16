وزير الرياضة: لا لإلغاء الدوري.. واتحاد الكرة المسؤول عن اختيار ملاعب أمم إفريقيا

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 14:07

كتب : FilGoal

مصر 2006

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه ضد فكرة إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم بعد فوز مصر بتنظيم كأس أمم إفريقيا الصيف المقبل.

وصرح وزير الرياضة عبر قناة أون سبورت: "أنا ضد إلغاء الدوري 360 درجة .. فالاحتراف لا يتحدث بهذه اللغة بل لابد من استكمال الدوري، لقد لعبنا بطولات إفريقية عديدة ولم يلغ الدوري".

وأضاف: "اتحاد الكرة هو المسؤول عن تحديد ملاعب بطولة كأس الأمم وفقا للجنة فنية تلتزم بمعايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أحوال الطقس والسعة الجماهيرية، لذا من الصعب إقامة إحدى مجموعات البطولة في الصعيد، وأؤكد أن جنوب مصر سيستضيف إحدى مجموعات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد 2020".

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وأشار وزير الرياضة: "شعار البطولة يتم التجهيز له من قبل اتحاد الكرة واللجنة المنظمة، والوزارة ستشارك في جزء تنفيذي يتمثل في حفل الافتتاح وتميمة البطولة ونظام بيع التذاكر".

وألمح أشرف صبحي إلى أن هناك بدائل أخرى لبث مباريات البطولة بخلاف التليفزيون الأرضي، ولكن لن يتم الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

أمم إفريقيا 2019 مصر أشرف صبحي

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