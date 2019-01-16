ماني: متأكد من تتويج ليفربول بالدوري هذا الموسم

شدد ساديو ماني مهاجم ليفربول على تصميم فريقه في استكمال المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى الفوز باللقب في النهاية.

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 22 جولة.

قال ماني في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس يوم الأربعاء: "سنكون أبطال إنجلترا في نهاية الموسم، أنا متاكد من ذلك".

وأضاف "عندما أستيقظ، أذهب إلى التدريب وأنا أفكر أننا سنفوز باللقب. نحن مصممون على إظهار أننا أفضل فريق في الدوري".

وواصل الدولي السنغالي "علينا تجاهل أحاديث الناس وأن نركز على ما هو أمامنا".

وأتم "لقد سنحت الفرصة لليفربول للفوز بالدوري قبل بضع سنوات لكن الأمر لم يسير كما يرام، واعتقد أن هذا الأمر ساعدنا على الوصول لما نحن فيه الآن".