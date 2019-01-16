رسميا - عاد من جديد.. فولام يضم ريان بابل

أعلن نادي فولام رسميا عن ضم ريان بابل جناح نادي بشكتاش التركي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم وبمبلغ 2 ملايين يورو حسب تقارير صحفية.

وقال اللاعب فور الإعلان الرسمي :"لدي إيمان كبير بكل تأكيد في نادي فولام واستمراره في الدوري الممتاز".

وأضاف "إنها أحد أسباب انضمامي للفريق".

وتحدث توني خان نائب رئيس نادي فولام :"ريان قدم أداء رائعا في الكرة الهجومية سواء مع ناديه السابق أو منتخب هولندا، ونرحب بتلك الخبرة أثناء بناء تشكيلنا في النصف الثاني من الموسم".

وواصل "كلاوديو رانييري واثق أن عودة ريان إلى الدوري الإنجليزي ستكون جيدة وكذلك إضافته للتشكيل".

بابل صاحب الـ32 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفا مع بشكتاش.

وسبق للدولي الهولندي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة ليفربول عام 2007 حينما انضم له قادما من أياكس بمبلغ 17.25 مليون يورو، ولعب بقميص الحمر في 146 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 22 هدفا وصنع 18 آخرين.

بابل عاد للمشاركة مع منتخب هولندا منذ شهر أكتوبر عام 2017، كما أنه أحد أبرز اللاعبين مع رونالد كومان ومنذ عودته في 12 مباراة دولية في تلك الفترة سجل 3 أهداف وصنع 3. ويلعب بابل في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

وكانت آخر مشاركة دولية لبابل مع منتخب هولندا في التوقف الدولي الأخير ضد فرنسا ولعب المباراة كاملة وصنع هدفا، وضد ألمانيا ولعب شوطا وذلك في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.