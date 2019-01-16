قبل السوبر الإيطالي بجدة.. كيلليني: الانتقال من درجة حرارة صفر إلى 30 ليس سهلا

شدد جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس على أن اللعب في درجة حرارة عالية سيكون أمرا صعبا على فريقه في مواجهة ميلان بكأس السوبر الإيطالي الذي تستضيفه السعودية.

ويلعب يوفنتوس ضد ميلان في السوبر الإيطالي مساء الأربعاء، في المباراة التي يحتضنها ملعب الجوهرة المشعة في السعودية.

وقال كيلليني في تصريحات أبرزها موقع ناديه "قبل عامين لعبنا مباراة ودية هنا في الرياض، ولكننا لم نر ما هو أبعد من المطارات والفنادق والملاعب. هذه رحلة متعبة لكلا الفريقين لأننا عدنا للتدريبات مؤخراً".

وأضاف "أن الانتقال من درجة حرارة صفر إلى 30 درجة مئوية ليس بالأمر السهل. ومع ذلك، يسعدنا أن نأتي إلى هنا للعب، وكان الترحيب الذي تلقيناه مثاليًا".

وواصل "أتمنى أن يكون مهرجاناً للرياضة، يمكن أن يحصل السكان على بعض الذكريات الجميلة لهذا الحدث، ووجودنا هنا من الممكن أن يمثل أيضاً خطوة إلى الأمام بالنسبة للنساء".

وأتم "أتوقع أن يكون الاستاد سيكون ممتلئاً لأن استضافة هذه المباراة تعني أن لدى السعوديين رغبة كبيرة في مشاهدة كرة القدم".