سكاي - أرسنال قد يتكبد خسارة كبيرة.. رئيس قسم الصفقات على وشك الرحيل

يستعد نادي أرسنال لتكبد خسارة كبيرة خلال الفترة المقبلة برحيل سفين ميسلينتات رئيس قسم الصفقات في النادي اللندني بسبب خلاف مع الإدارة. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن نادي أرسنال رفض التعليق للشبكة حول رحيل ميسلينتات، مشيرا إلى أن مستقبل الكشاف الشهير يقع خارج ملعب الإمارات الآن.

ويلقب ميسلينتات بالعين الماسية في ألمانيا لما له من قدرة على التقاط المواهب وضمها لفريق بوروسيا دورتموند، ومع خلافه الكبير مع توماس توخيل ومنعه من حضور التدريبات، تدخل أرسنال سريعا ليحصل على خدماته بعد فشل دورتموند في الإبقاء عليه مع بيتر بوش المدرب الجديد.

وانضم ميسلينتات إلى أرسنال في شهر نوفمبر من عام 2017 بعد العمل لأكثر من 10 سنوات مع نادي دورتموند.

ويستعد نادي أرسنال لتعيين إيدو لاعب وسط الفريق السابق في المنصب كمدير تقني للنادي خلفا للألماني الذي أشارت عدة تقارير إلى أنه على بعد خطوة من بايرن ميونيخ.

ميسلينتات ضم إلى دورتموند في وقت سابق يعقوب بواشتيشكوفسكي وشينجي كاجاوا وعثمان ديمبيلي وبيير إيمريك أوباميانج وروبرت ليفاندوفسكي.

كما ساهم صاحب الـ46 عاما في انتداب كل من أوباميانج وكونستانتينوس مافروبانوس وسوكوراتيس باباستاثوبولس للنادي اللندني.

إيدو لاعب أرسنال السابق والذي يقترب من دور المدير التقني لعب للفريق في الفترة من 2001 وحتى 2005 وشارك في 127 مباراة، كما مثل منتخب البرازيل 15 مرة، وتولى دور مدير نادي كورنثيانز البرازيلي عام 2011. كذلك أصبح المدير التقني لمنتخب البرازيل.