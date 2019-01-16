الأهلي: برنامج بدني للتخلص من حالة الإرهاق قبل لقاء شبيبة الساورة

أعد أليخاندرو مخطط الأحمال بالأهلي برنامجا بدنيا خاصا للاعبين للتخلص من حالة الإرهاق، وتجهيزهم لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ، في ثاني مواجهات الأهلي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي أن معاون مارتن لاسارتي وضع البرنامج من أجل الاستعداد لمواجهة الفريق الجزائري.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الجزائر، وخاض الفريق مرانا خفيفا في فندق الإقامة بالجزائر العاصمة قبل التوجه إلي ولاية بشار.

وكثف مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق من جلساته مع مساعديه للترتيب لمواجهة بطل الجزائر.

مران قوي للغائبين

مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي وفريق شبيبة الساورة الجزائري واصلت أداء تدريباتها صباح اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وقاد حسين عبدالدايم مساعد مخطط أحمال الفريق مرانا بدنيا في «الجيم» قبل أن يستكمل اللاعبون فقرات الكرة في الملعب والتي شارك بها سعد سمير واحمد علاء وباسم علي ومحمود وحيد.

وأدى مروان محسن جلسة علاج طبيعي في الجيم، فيما اشرف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل على تدريبات اللاعبين المصابين.