يوسف: شبيبة الساورة مميز على ملعبه.. ونتعامل مع كل مباراة بشكل مختلف

شدد محمد يوسف المدرب العام للأهلي على جاهزية اللاعبين لمباراة شبيبة الساورة الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.

وقال يوسف في تصريحات أبزرها موقع ناديه إن الجهاز الفني وضع برنامج لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا للتخلص من الإرهاق، بسبب طول الرحلة التي قطعها الفريق على مدار الأربعاء.

وأوضح مدرب الأهلي أن فريق شبيبة الساورة مميز للغاية على ملعبه، وهو أمر وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي في حساباته.

وأضاف يوسف أنه يتمنى أن يوفق الأهلي في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الجمعة، والسير بخطى ثابتة نحو صدارة المجموعة.

وأتم حديثه أنه ليس من الطبيعي أن يضع الأهلي في اعتباره نتيجة الجولة الجولة الأولى، سواء بالنسبة للأهلي أو شبيبة الساورة، خصوصا أن اللاعبين والجهاز الفني يتعاملون مع كل مباراة بشكل مختلف.