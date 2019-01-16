يوسف: شبيبة الساورة مميز على ملعبه.. ونتعامل مع كل مباراة بشكل مختلف

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 12:05

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي - فيتا كلوب

شدد محمد يوسف المدرب العام للأهلي على جاهزية اللاعبين لمباراة شبيبة الساورة الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.

وقال يوسف في تصريحات أبزرها موقع ناديه إن الجهاز الفني وضع برنامج لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا للتخلص من الإرهاق، بسبب طول الرحلة التي قطعها الفريق على مدار الأربعاء.

وأوضح مدرب الأهلي أن فريق شبيبة الساورة مميز للغاية على ملعبه، وهو أمر وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي في حساباته.

أخبار متعلقة

الأهلي يفسر عدم رده على "ساعات تركي آل الشيخ" المستشار القانوني للأهلي: لم نقدم أي بلاغات كيدية ضد رئيس الزمالك.. هو ليس عضوا بالنادي إبراهيم حسن: أقترح تكفل الأندية بتكاليف الـVAR.. وعبد الفتاح: تطبيقها صعب في أمم إفريقيا

وأضاف يوسف أنه يتمنى أن يوفق الأهلي في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الجمعة، والسير بخطى ثابتة نحو صدارة المجموعة.

وأتم حديثه أنه ليس من الطبيعي أن يضع الأهلي في اعتباره نتيجة الجولة الجولة الأولى، سواء بالنسبة للأهلي أو شبيبة الساورة، خصوصا أن اللاعبين والجهاز الفني يتعاملون مع كل مباراة بشكل مختلف.

الأهلي شبيبة الساورة

نرشح لكم

أخر الأخبار

شوبير: تعيين محمد فضل مديرا لبطولة أمم إفريقيا 2019 3 دقيقة | مصر
الزمالك: أحداد وحفني وعنتر ومدبولي مستمرون مع الفريق 7 دقيقة | مصر
مدرب النجوم: لابد من استمرار الدوري.. هذه النسخة هي الأفضل منذ سنوات 13 دقيقة | مصر
الزمالك يعلن عن أماكن بيع وأسعار تذاكر مباراة اتحاد طنجة 17 دقيقة | إفريقيا
مباشر كأس آسيا - كوريا الجنوبية 1 الصين 0.. سون يتسبب في ركلة جزاء والنمور يتقدمون 28 دقيقة |
بعد مرور 22 جولة.. أين يقع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي 46 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 3 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي 4 الأهلي يكشف لـ في الجول الأقرب للقيد في الأماكن المتبقية بالقائمة الإفريقية

قد ينال إعجابك