إبراهيم حسن: أقترح تكفل الأندية بتكاليف الـVAR.. وعبد الفتاح: تطبيقها صعب في أمم إفريقيا

تجادل عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام مع إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز الذي اعترض بشدة على أخطاء الحكم التونسي في مباراة فريقه ضد الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء ببطولة الدوري المصري.

وصرح عبد الفتاح عبر برنامج كورة كل يوم: "أي حكم في العالم يخطئ هذا أمر طبيعي، في مباراة الدور الأول كان هناك خطأ تحكيمي حرم الإنتاج الحربي من الفوز على بيراميدز".

وأضاف: "بيراميدز هو من يطلب الحكام، واتحاد الكرة استجاب، لابد من تقبل ثقافة أخطاء التحكيم لك أو عليك، لا يوجد حكم ملاك في العالم، هناك أخطاء رغم تطبيق تقنية الفيديو".

وتساءل عبد الفتاح: "ماذا نفعل؟ هل تتحمل اللجنة أيضا أخطاء الحكام الأجانب؟ لقد تواصلنا مع 13 دولة أوروبية مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا لاستقدام حكم لمباراة بيراميدز والأهلي، فمن لا يبحث عن الحقيقة يردد أي كلام وينشر التعصب، وليسوا أهل خبرة، وللعلم الحكم الصربي جاء بصعوبة بالغة في ظل انشغال أوروبا بإجازات أعياد الميلاد".

هنا تدخل إبراهيم حسن قائلا: "لم أذكر سيرة عصام عبد الفتاح.. قلت إن اتحاد الكرة يطلب 15 و25 ألف دولار للحكام العرب والأجانب على أي أساس؟".

وأضاف مدير الكرة بنادي بيراميدز: "ألعب كرة قدم منذ 40 سنة في مصر وإفريقيا وآسيا وأوروبا، هل لا أعتبر من أهل الخبرة؟.. بل خبراتي أنا وحسام أكثر من أي شخص في مصر".

واستدرك عصام عبد الفتاح: "لم أخطئ في حق إبراهيم حسن.. بل أقصد أن اتحاد الكرة أهل ثقة ولا يكذب، ولن أرسل للأندية الخطابات التي أرسلناها للاتحادات الأوروبية المختلفة وأهلا بأي مسؤول يحضر لاتحاد الكرة ليرى بنفسه".

وأوضح رئيس لجنة الحكام: "الحكم الأوروبي يتقاضى 4 أضعاف الحكم العربي، لسنا مع أو ضد أحد، بيراميدز فاز في 3 مباريات أدارها حكام من تونس.. من أخطأ في لعبة الهدف الملغي لبيراميدز في مرمى الإنتاج عكس ما يقول إبراهيم حسن".

وأشار إبراهيم حسن: "التنوع مطلوب، ليس شرطا استقدام حكام من تونس في كل مرة، بل من الممكن الاستعانة بحكام دوليين آخرين من الجزائر والمغرب وأيضا الخليج".

واستطرد مدير الكرة بنادي بيراميدز: "أقترح أيضا أن تتكفل الأندية بالمشاركة في جمع الأموال اللازمة لتطبيق تقنية الفيديو للحد من الأخطاء التحكيمية" .. ليرد عصام عبد الفتاح: "هذه أمنيات جميلة، تطبيق التجربة يحتاج 9 أشهر أي في الموسم المقبل، كما أن الاستعانة بها في كأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر صعب للغاية".

وأتم عصام عبد الفتاح: "هناك 7 دول فقط على مستوى العالم تطبق تقنية (الـVAR)، مصر والمغرب هما فقط من إفريقيا من تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لبحث آليات تطبيقها".