قبل مباراة السوبر الإيطالي بجدة.. ديبالا: أتمنى تكرار ما حدث في الصين

يتمنى باولو ديبالا جناح يوفنتوس أن يتكرر سيناريو فوز فريقه بكأس السوبر الإيطالي 2015 في نسخة 2018.

ويلعب يوفنتوس ضد ميلان في السوبر الإيطالي مساء الأربعاء، في المباراة التي يحتضنها ملعب الجوهرة المشعة في السعودية.

وقال ديبالا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "من الجيد أن أتواجد هنا لخوض مثل هذه المباراة الهامة. لقد واجهنا ميلان في الدوري وظهرنا بوجه مشرق أمامهم، لكن الأمر سيكون مختلفاً حيث أنها مباراة ببطولة".

وأضاف "دائماً ما تكون المباريات أمامهم صعبة، لكن نريد تحقيق نتيجة إيجابية. نحن في حالة جيدة. أهم شئ هو أن نلعب كرة جيدة من أجل الفوز باللقب. ستكون هناك أجواء رائعة حيث أن الملعب سيكون ممتلئ بالجماهير، إنها أجواء مثالية للعب نهائي كهذا".

وأوضح "أول مباراة سوبر لي كانت في شنغهاي، لا يمكن أن أنسى هذه المباراة. كنت قد انضممت حديثاً للفريق وكنت جالساً على مقاعد البدلاء، كنت في حاجة شديدة لتسجيل هدف، وهذا ما قمت به. كانت ليلة رائعة في الصين، أتمنى أن يتكرر الأمر في جدة".

وانتصر يوفنتوس على لاتسيو بهدفين دون مقابل سجل ديبالا أحدهما ليتوج بنسخة 2015.