بونوتشي: ميلان قادر على خلق الصعوبات أمامنا في السوبر

يؤمن ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن ميلان سيكون خصما صعبا على فريقه في مباراة السوبر الإيطالي مساء الأربعاء، خاصة مع قيادة جينارو جاتوزو لميلان.

ويلعب يوفنتوس ضد ميلان في السوبر الإيطالي مساء الأربعاء، في المباراة التي يحتضنها ملعب الجوهرة المشعة في السعودية.

وقال ليوناردو بونوتشي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن في حاجة لتحقيق أول بطولة لنا هذا الموسم، حضرنا إلى هنا ولدينا الحماس من أجل الفوز باللقب".

وأضاف "نحتاج أن نظهر بالشكل اللازم وأن نركز في المباراة خاصة بعدما أظهر جاتوزو أنه يُقدم كرة جميلة مع الفريق كما أنهم قادرون على خلق الصعوبات للمنافسين. نحن في حاجة لتقليص المساحات، وأن نُفسد تمريراتهم وأن نستغل أخطائهم".

وواصل "نريد أن نُقدم أداءً جيداً في المواجهة التي من المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً. نحن معتادون على الأمر لأن الأجواء في ستاد أليانز دائمًا ما تكون جيدة".

وأتم بونوتشي "من الجيد أن نرى ملاعب كبيرة مثل مسرح السوبر ممتلئ بالجماهير سيكون أمراً مُثيراً وسيعطينا دفعة".