بونوتشي: ميلان قادر على خلق الصعوبات أمامنا في السوبر

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 10:51

كتب : FilGoal

بونوتشي

يؤمن ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن ميلان سيكون خصما صعبا على فريقه في مباراة السوبر الإيطالي مساء الأربعاء، خاصة مع قيادة جينارو جاتوزو لميلان.

ويلعب يوفنتوس ضد ميلان في السوبر الإيطالي مساء الأربعاء، في المباراة التي يحتضنها ملعب الجوهرة المشعة في السعودية.

وقال ليوناردو بونوتشي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن في حاجة لتحقيق أول بطولة لنا هذا الموسم، حضرنا إلى هنا ولدينا الحماس من أجل الفوز باللقب".

أخبار متعلقة

توريه يفسر اختيار ماركيز في تشكيل أفضل من لعب معهم: يفوق بيكيه 10 مرات جاتوزو: رونالدو لا يشيخ.. لم يعد لاعبا استعراضيا تقرير: روما يفكر في النني تقرير: جيمس رودريجيز في حسابات أرسنال

وأضاف "نحتاج أن نظهر بالشكل اللازم وأن نركز في المباراة خاصة بعدما أظهر جاتوزو أنه يُقدم كرة جميلة مع الفريق كما أنهم قادرون على خلق الصعوبات للمنافسين. نحن في حاجة لتقليص المساحات، وأن نُفسد تمريراتهم وأن نستغل أخطائهم".

وواصل "نريد أن نُقدم أداءً جيداً في المواجهة التي من المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً. نحن معتادون على الأمر لأن الأجواء في ستاد أليانز دائمًا ما تكون جيدة".

وأتم بونوتشي "من الجيد أن نرى ملاعب كبيرة مثل مسرح السوبر ممتلئ بالجماهير سيكون أمراً مُثيراً وسيعطينا دفعة".

ليوناردو بونوتشي يوفنتوس ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي: برنامج بدني للتخلص من حالة الإرهاق قبل لقاء شبيبة الساورة دقيقة | مصر
يوسف: شبيبة الساورة مميز على ملعبه.. ونتعامل مع كل مباراة بشكل مختلف 26 دقيقة | مصر
حسام حسن يحقق مع بيراميدز ثاني أفضل انطلاقة في مسيرته التدريبية 27 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - منافس مصر.. تفوق تاريخي للمجر على الفراعنة ومدرب المنتخب يعلم نقاط الضعف 31 دقيقة | رياضات أخرى
إبراهيم حسن: أقترح تكفل الأندية بتكاليف الـVAR.. وعبد الفتاح: تطبيقها صعب في أمم إفريقيا 45 دقيقة | مصر
منتخب نيجيريا: نهدف لتقليص فارق ألقاب أمم إفريقيا مع مصر والكاميرون 52 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 3 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي 4 الأهلي يكشف لـ في الجول الأقرب للقيد في الأماكن المتبقية بالقائمة الإفريقية

قد ينال إعجابك