توريه يفسر اختيار ماركيز في تشكيل أفضل من لعب معهم: يفوق بيكيه 10 مرات

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 10:13

كتب : FilGoal

توريه

بالنسبة ليايا توريه، نجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق، رافاييل ماركيز أفضل من جيرار بيكيه، لذلك استحق مكانا في التشكيل المثالي لأفضل من لعبوا بجوار الإيفواري.

يايا توريه

النادي : أوليمبياكوس

وشكل توريه (35 عاما) فريقه المثالي من النجوم الذين زاملهم في الملعب وجاء إديرسون لاعب مانشستر سيتي في حراسة المرمى.

وانتقى توريه في الدفاع فينسنت كومباني قائد سيتي وماركيز المكسيكي وكارلس بويول لاعب برشلونة وإسبانيا السابق.

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وفي الوسط أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق وليروي ساني الألماني المتألق في مانشستر سيتي وأمامهم النجم ليونيل ميسي.

ويقود الهجوم الثلاثي المرعب تييري هنري أيقونة أرسنال وصامويل إيتو النجم السابق للكاميرون وديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي الأسبق.

وعن اختيار ماركيز فسر توريه لشبكة سكاي سبورتس البريطانية "إنه واحد من أقوى المدافعين، لا يتذكره الناس لأنه لم يلعب في إنجلترا، شاهده في يوتيوب، كان أفضل من جيرار بيكيه 10 مرات".

وارتدى توريه قميص برشلونة من 2007 إلى 2010 ولعب في الفريق مع هنري وميسي وبويول وماركيز وإنييستا وإيتو وميسي.

بينما في سيتي الذي دافع عن ألوانه من 2010 إلى 2018 شارك توريه غرفة الملابس مع إديرسون وساني وكومباني.

أما دروجبا فكان النجم الأول لفريق كوت ديفوار الذي شارك في كأس العالم 2006 و2010 و2014 وتوريه ضمن عناصره الأساسية التي لا غنى عنها في وسط الملعب.

ولا يرتبط توريه بفريق حاليا بعد رحيله عن أولمبياكوس اليوناني في ديسمبر الماضي.

يايا توريه ماركيز

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