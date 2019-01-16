جاتوزو: رونالدو لا يشيخ.. لم يعد لاعبا استعراضيا

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 09:15

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بهدف يوفنتوس في سامبدوريا

أشاد جينارو جاتوزو مدرب ميلان بكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ومنافسه يوم الأربعاء في مباراة كأس السوبر الإيطالية التي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وقال جاتوزو الذي واجه رونالدو في الملعب منذ سنوات:"بات لاعبا مذهلا على مدار آخر 7 أو 8 سنوات. حين التقيته منذ أعوام كان يستعرض كثيرا لكنه توقف منذ فترة".

وواصل جاتوزو الذي يخوض المباراة باعتباره وصيف كأس إيطاليا "الآن رونالدو يفعل كل شيء بحدة، يهاجم بعمق. يريد التسجيل ويسعى لجعل أوقاتك صعبة ووضع الكرة في شباكك".

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واستمر لاعب ميلان السابق "لقد تغير في آخر 7 أو 8 سنوات، أصبح ماكينة كاملة. كلما يكبر يركض أكثر. يبدو شخصا لا يشيخ، ترى كم أصبح لاعبا رائعا على مدار الأعوام الأخيرة".

يأمل رونالدو الحصول على لقبه الأول مع فريق بيانكونيري الذي تفوق على ميلان في نهائي الموسم الماضي لكأس إيطاليا ويهيمن على الكرة الإيطالية بالتتويج بالدوري في آخر 7 سنوات.

ويتنافس الناديان على الانفراد بالرقم القياسي لعدد التتويجات في كأس السوبر والتي فاز بها كل فريق 7 مرات.

ولا يريد يوفنتوس تكرار خسارته في آخر نسختين من البطولة حين هزمه ميلان بركلات الترجيح وانتصر عليه لاتسيو بنتيجة 2-صفر في أغسطس 2017.

ميلان يوفنتوس كأس السوبر الإيطالية رونالدو

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