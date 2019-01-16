تقرير: جيمس رودريجيز في حسابات أرسنال

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 08:41

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - كولومبيا

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن جيمس رودريجيز لاعب بايرن ميونيخ مرشح للانضمام إلى أرسنال على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحصول على خدمات اللاعب الكولومبي سيكلف فريق المدفعجية 3 ملايين جنيه إسترليني.

ولم يعد جيمس البالغ عمره 27 عاما في حسابات نيكو كوفاتش مدرب النادي البافاري.

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ويلعب جيمس معارا من ريال مدريد حتى يونيو المقبل.

وصرح من قبل أوناي إيمري مدرب أرسنال بأنه يستطيع فقط استعارة لاعبين في يناير ولا يمكنه الشراء.

وكتبت دايلي ميل أن بايرن حامل لقب الدوري الألماني لن يمانع رحيل جيمس مقابل 3 ملايين إسترليني لأنها قيمة استعارته من ريال مدريد في النصف الثاني للموسم الحالي.

وشارك جيمس في 8 مباريات فقط بالدوري وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

وينتهي عقد اللاعب مع ريال مدريد في 2021.

وانتقل جيمس إلى بايرن عندما كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا للفريق في النصف الأول من الموسم الماضي.

أرسنال جيمس رودريجيز

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