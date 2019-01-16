مونديال اليد - منافس مصر.. تفوق تاريخي للمجر على الفراعنة ومدرب المنتخب يعلم نقاط الضعف

ينتظر منتخب مصر مواجهة قوية أمام المجر في السابعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة العالم لليد.

يأتي المنتخب المصري في المركز الرابع برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن أنجولا صاحبة المركز الخامس وأفضلية المواجهة المباشرة مع قطر صاحبة المركز الثالث.

يحتاج المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق المجر من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل إلى الدور الثاني.

يتفوق منتخب المجر تاريخيا على مصر في بطولات العالم لكرة اليد ويبحث الفراعنة عن أول مفاجأة.

ويعلم ديفيد دافيز المدير الفني الإسباني لمنتخب مصر نقاط قوة وضعف منتخب المجر جيدا بسبب تدريبه لفريق تيليكوم فيسزبريم بطل المجر والذي يلعب 4 لاعبين من الفريق في المنتخب.

ويضم منتخب المجر لاعبين من الدوري المحلي في قائمة الفريق باسثناء لاعبين فقط محترفين.

ويقع منتخب المجر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بعد الفوز على قطر وأنجولا والتعثر أمام الأرجنتين بتعادل في المباراة الإفتتاحية.

تاريخ المجر:

يشارك منتخب المجر للمرة 20 في بطولة العالم لكرة اليد من أصل 26 نسخة أقيمت.

وأفضل نتائج المنتخب المجري هي الوصول إلى المباراة النهائي في نسخة 1986 التي أقيمت بسويسرا.

وفي أخر مرتين شارك بهما منتخب المجر عامي 2013 و2017 وصل الفريق إلى ربع النهائي.

وصل فريق المجر إلى المربع الذهبي مرتين الأولى في 86 والأخيرة عام 97 في اليابان وحصل وقتها الفريق على الميدالية البرونزية.

المواجهات المباشرة:

التقيا منتخبا مصر والمجر ثلاث مرات من قبل في بطولة العالم لكرة اليد وكان التفوق للفريق المجري في كافة المواجهات.

كانت البداية في نسخة 1964 التي شهدت المشاركة الأولى للفراعنة وخسرت مصر وقتها بنتيجة 9-16.

وكانت المواجهة الثانية في عام 1993 لتحديد المركزين 11 و12، وتغلب منتخب المجر على مصر بنتيجة 25-29.

وأخيرا تواجه الفريقان في نسخة 2013 في دور المجموعات واكتسح منتخب المجر نظيره المصري بنتيجة 23-32.

قائمة المجر:

تشهد قائمة المجر مزيجا بين عناصر الخبرة وعناصر الشباب في مونديال اليد الحالي.

ويعتبر جابور ساسزار أحد أبرز عناصر الخبرة في المنتخب المجري إذ خاض 238 مباراة دولية وسجل 837 هدفا ويلعب في الدوري السويسري ويلعب في مركز الدفاع.

ويمتاز فيرينك إلياس ظهير أيسر منتخب المجر بالتسديدات القوية وسجل 509 هدفا في 219 مباراة مع منتخب بلاده.

وسجل زسولت بالوغ ظهير أيمن المجر 18 هدفا في منافسات المونديال الحالي بينهم 11 هدفا أمام الأرجنتين في المباراة الإفتتاحية.

حوار FilGoal.com مع نجم منتخب المجر