سموحة يقرر خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب بعد الهزيمة أمام النجوم

قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر خصم 50 ألف جنيه من جميع لاعبي الفريق الذين شاركوا في الخسارة أمام النجوم.

وسقط سموحة أمام النجوم برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

وقرر مجلس الإدارة وقف مستحقات اللاعبين إلى حين تحسن النتائج في المباريات المقبلة.

وشدد فرج عامر رئيس النادي إلى أنه تم توفير كافة الإمكانيات للفريق ولا يوجد مبررا للمستوى الهزيل الذي ظهر به الفريق في مباراة اليوم.

وأشار فرج عامر إلى أنه لن يسمح بتكرار مثل هذا الإخفاق الكبير مرة أخرى.

وتجمد رصيد سموحة عند 23 نقطة بعد 19 مباراة في المركز التاسع وبفارق 4 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

أما النجوم فرفع رصيده إلى 20 نقطة ليصعد من المركز السابع عشر إلى 11.