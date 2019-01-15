مؤتمر جاتوزو - نعلم أن يوفنتوس الأقوى لكن لدينا ثقة في الفوز.. وإيجوايين جاهز

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 21:38

كتب : هاني العوضي

جاتوزو

شدد جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان على جاهزية فريقه لمواجهة يوفنتوس على كأس السوبر الإيطالي.

ويواجه ميلان فريق يوفنتوس في السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء على ملعب الجوهرة في السعودية على لقب كأس السوبر الإيطالي.

وقال جاتوزو في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: "لدينا رد فعل إيجابي ومستعدون بشكل جيد".

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وتابع "نحن نعلم أن يوفنتوس هو الأقوى في إيطاليا بالوقت الحالي ولكن لدينا ثقة في الفوز".

وأضاف المدير الفني لميلان "أرى أن الفريق في حالة جيدة ولدينا روح عالية ولكن سوف نلعب بتفكير خاص".

وعن تأثير النتيجة على مسيرة ميلان أوضح "بالتأكيد عندما تأتي الهزيمة سيأتي الاحباط ولكننا لا نفكر في الاحتمالات نفكر في الفوز فقط".

وبالحديث عن كيفية إيقاف ميلان لخطورة رونالدو قال جاتوزو: "هو لاعب من طراز فريد والعمر لا يؤثر عليه، ويمكن إيقافه بترتيب من الفريق وأن نتمتع بشخصية قوية للاعبين".

وتطرق جاتوزو للحديث عن الشائعات التي تم توجيهها باقتراب رحيل جونزالو إيجوايين "يتدرب معنا مثل باقي اللاعبين ونحن مستعدون بغض النظر عن الشائعات وهو جاهز للقاء".

وأخيرا بالحديث عن إقامة المباراة في السعودية قال جاتوزو: "أن نلعب في ملعب مثل هذا فهو شيء عظيم".

وأتم "سبق وأن اتيت من 4 سنوات ولكن هناك فارق عظيم في مدينة جدة".

يوفنتوس ميلان كأس السوبر الإيطالي

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