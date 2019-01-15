طلعت يوسف: الفوز على المقاولون ثمين قبل مواجهتي الأهلي والزمالك.. بيكلي إضافة قوية

يرى طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة أن فريقه حصد ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على المقاولون العرب.

شيميلس بيكيلي النادي : مصر للمقاصة مصر للمقاصة

وتغلب مصر للمقاصة على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد وسجل للمقاصة الوافد الجديد شيمس بيكلي.

وقال طلعت يوسف عن الفوز "ثلاث نقاط غالية وأعتبرها بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبين من أجل الاستمرار في المربع الذهبي".

وأضاف يوسف "المقاصة كان الأفضل طوال المباراة ويستحق الفوز ونبدأ الاستعداد لمباراتي الأهلي والزمالك".

ويخوض مصر للمقاصة ثلاث مباريات متتالية قوية في الدوري أمام الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

وعن ذلك أوضح يوسف "نحتاج لتركيز كبير لمواصلة الانتصار للحفاظ على مكانة الفريق في المربع الذهبي".

وتابع "نخوض مباراة ودية غدا الأربعاء أمام فريق المقاصة للشباب لمنح فرصة للاعبين البدلاء".

وأتم طلعت يوسف حديثه "بيكلي إضافة قوية للفريق وأتوقع منه الكثير خلال المباريات المقبلة لأنه من أفضل اللاعبين الأجانب المتواجدين في الدوري".