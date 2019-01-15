مونديال اليد - تونس تهزم السعودية وتقترب من التأهل للدور الثاني

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 19:50

كتب : محمد سمير

كرة يد - تونس‎

حقق منتخب تونس انتصاره الثاني على التوالي في بطولة العالم لكرة اليد بعد التغلب على السعودية.

حسم نسور قرطاج اللقاء بالفوز على السعودية بنتيجة 24-20 ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وانتهى الشوط الأول بفوز نسور قرطاج بفارق أربعة أهداف 12-8، واستمر فارق الأهداف حتى نهاية المباراة.

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ويرفع منتخب تونس رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه في مباراتي تشيلي والسعودية ويصبح في المركز الثالث مؤقتا قبل مواجهة الدنمارك ضد النمسا والنرويج أمام تشيلي.

وفقد منتخب السعودية رسميا فرص تأهله للدور الثاني بعد تذيل ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ويحتاج نسور قرطاج إلى التعادل أو الفوز على حساب النمسا في المباراة الختامية من أجل التأهل رسميا إلى الدور الثاني.

وتقام مواجهة تونس والنمسا يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الختامية.

مونديال اليد تونس النمسا السعودية

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