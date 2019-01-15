كأس آسيا - السومة: ترك الدفاع ونسيان تعليمات المدرب سبب الخسارة من أستراليا

يرى عمر السومة قائد منتخب سوريا أن الخسارة أمام أستراليا جاء بسبب عدم الالتزام بتعليمات المدير الفني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

عمر السومة النادي : الأهلي سوريا

وخسر منتخب سوريا أمام أستراليا 3-2 في الجولة الأخيرة لمجموعات كأس الأمم الآسيوية في الإمارات ليودع نسور قاسيون البطولة من الدور الأول.

وقال السومة عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "بعدما سجلنا التعادل اندفعنا للهجوم وتركنا مساحات في الدفاع تسببت في تلقينا الهدف الثالث وخسارة اللقاء".

وأضاف "كذلك نسينا تعليمات المدرب في الدقائق الأخيرة ولم نلتزم بتوجيهاته لنا".

وكان يحتاج منتخب سوريا الفوز للتأهل بشكل مباشر لدور الـ16 من البطولة أو التعادل وانتظار المنتخبات أصحاب أفضل المركز الثاني في المجموعات.