انتهت - الإنتاج الحربي (1)-(1) بيراميدز

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 16:43

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة بيراميدز ضد الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 92: هدف ملغي لناصر ماهر بداعي التسلل

ق 72: لالا ينفرد بالمرمى ويسدد خارج الشباك

ق 70: تسديدة شديد تصطدم في العارضة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د. 40 هدف التعادل لصالح الإنتاج الحربي عن طريق جيمس تيدي.

د.19 محمد مجدي أفشة يسجل الهدف الأول من نقطة الجزاء

د.18 ركلة جزاء لصالح جون سيفونتيس مهاجم بيراميدز

بداية المباراة

في الدوري

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