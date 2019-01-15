في ظهوره الأول مع الفريق.. بيكلي يقود المقاصة لانتصار قاتل ضد المقاولون

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 16:39

كتب : FilGoal

مصر المقاصة

في ظهوره الأول بقميص مصر للمقاصة، نجح شيميلس بيكلي في تسجيل حضوره وقاد فريقه لقلب نتيجة مواجهته ضد ضيفه المقاولون العرب وفاز بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

المقاولون بدأ بالمبادرة والضغط، حتى نجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 30 بعد لمسة يد داخل منطقة جزاء المقاصة ضد طه عادل.

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وفي الدقيقة 31 سجل المقاولون العرب الهدف الأول عن طريق محمد سمير من نقطة الجزاء لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

مع بداية الشوط الثاني، شارك شيميلس بيكلي في الدقيقة 57 بدلا من حسام عبد الواحد، ومن هنا كانت نقطة تحول في المباراة لصالح المقاصة.

جاء أول أهداف بيكلي والمقاصة معا في الدقيقة 64، بعد تمريرة عرضية من عصام صبحي.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، وبالتحديد في الدقيقة الأولى المحتسبة من الوقت بدل الضائع والذي يقدر بـ3 دقائق، سجل بيكلي الهدف الثاني القاتل بعد تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء للبديل رجب عمران.

ورفع المقاصة رصيده من النقاط إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق 11 نقطة عن الزمالك المتصدر و4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

وتجمد رصيد المقاولون العرب عند 26 نقطة في المركز الخامس.

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