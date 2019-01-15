تشكيل بيراميدز – أفشة وعمر جابر أساسيان وكينو خارج القائمة ضد الإنتاج

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 16:29

كتب : FilGoal

أفشة مع بيراميدز أمام الجونة

دفع حسام حسن مدرب نادي بيراميدز بمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريقه كأساسي في مواجهة الإنتاج الحربي ضمن منافسات الدوري المصري.

ويواجه بيراميدز مضيفه الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري يوم الثلاثاء في تمام الخامسة مساء.

ولم يشارك عمر جابر في مباريات إنبي والأهلي والمصري الماضية مع بيراميدز، في حين أن أفشة لعب دقيقة وحيدة خلال مواجهة المصري ولم يشارك ضد الأهلي.

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وغاب كينو عن قائمة بيراميدز للمباراة، للمرة الأولى، إذ أنه بدأ كافة مباريات الفريق الـ17 في المسابقة كأساسي.

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: عمر جابر – عبد الله بكري – علي جبر – أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمد مجدي "أفشة" – محمد فاروق – عبد الله السعيد – إريك تراوري

الهجوم: جون سيفونتيس

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