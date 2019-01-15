رسميا - يويفا يحقق في هتافات جماهير تشيلسي العنصرية.. وعقوبة محتملة

يواجه تشيلسي إمكانية غلق جزء من ملعب ستامفورد بريدج خلال مواجهة الفريق المقبلة بالدوري الأوروبي، وذلك بعدما فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا حيال ادعاءات بتوجيه هتافات عنصرية من جماهير الفريق خلال مواجهة فيدي الماضية.

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن بعضا من جماهير تشيلسي وجهت هتافات عنصرية تجاه فريق مول فيدي خلال زيارة الفريق اللندني لمدينة بودابست في المواجهة التي جمعت الفريقين في وقت سابق وانتهت بنتيجة 2-2.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه بصدد التحقيق في الواقعة نظرا للتقرير الذي تم تقديمه بواسطة لجنة الأخلاق والانضباط التي أجرت بعض التحقيقات في مدينة بودابست خلال المواجهة.

وستقوم لجنة الانضباط في اليويفا بمناقشة القضية خلال الاجتماع المقبلة يوم 28 من الشهر الجاري.

وتوضح قاعدة اليويفا في حالة إذا ما تم التأكيد على قيام بعض الجماهير بتوجيه هتافات عنصرية أو سوء السلوك على أنه أي إهانة لكرامة الإنسان أو بشكل شخصي لفرد أو مجموعة على أي أرض تابعة له وتحت أي لون أو عرق أو دين أو أصل، فأقل عقوبة ستوقع هي غلق جزء من المدرجات للفريق المتسبب في ذلك الأمر خلال المواجهة التالية وحرمانه من جماهيره.

ويستضيف تشيلسي نظيره مالمو في مباراة الإياب بدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي نظيره مالمو يوم 21 فبراير المقبل، ما يعني أن العقوبة قد يتم تطبيقها على الفريق اللندني في دور الـ16 أو في حالة الإقصاء فهذا يعني أن الفريق سيتم حرمانه من بعض المدرجات في مباراته المقبلة في أي بطولة أوروبية.

وستعد تلك هي أول حادثة يدان فيها تشيلسي إن تمت الإدانة، مما يعني أنه خلال الحادثة الثانية سيجبر النادي على خوض مباراة على ملعبه بدون جماهيره.

وكان النادي قد أصدر بيانا في وقت سابق أدان من خلاله الهتافات المعادية لنادي توتنام خلال مباراة فيدي في الدوري الأوروبي، وحضر المباراة وقتها 1273 مشجعا وهدد النادي اللندني بحرمان المتورطين في تلك الهتافات من دخول ستامفورد بريدج.