لجنة الحكام تعلن أسماء طاقم التحكيم التونسي لمباراة بيراميدز والإنتاج

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 14:48

كتب : عاطف شادي

الحكم التونسي محرز المالكي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الإنتاج الحربي وبيراميدز في الجولة الـ19 من الدوري الممتاز إلى طاقم تحكيم تونسي.

ويلعب الإنتاج الحربي ضد ضيفه بيراميدز الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء.

ويدير المباراة طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي ويعاونه رمزي بن يوسف وأمين بن نور الدين، والمختار دبوس حكما رابعا.

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وكان بيراميدز طلب تعيين حكام أجانب لمبارياته في مسابقة الدوري، على أن يكونوا أوروبيين لمبارياته ضد الفرق الجماهيرية.

ويسدد بيراميدز مستحقات أطقم التحكيم الأجانب لمبارياته.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، ويأتي الإنتاج سادسا برصيد بـ26 نقطة.

بيراميدز في الدوري

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