انتهت في الدوري - المقاصة (2) - (1) المقاولون

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 14:20

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة مصر للمقاصة ضد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

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نهاية المباراة

د.91 جوووووووووول الثااااااااااني شيميلس بيكلي، بعد تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء

د. 64 جووووول شيميلس بيكلي يسجل هدف التعادل للمقاصة بعد عرضية من عصام صبحي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.36 محمد التوني سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن أبو السعود في المكان المناسب وتصدى لها بنجاح.

د.31 جوووووول أول للمقاولون العرب محمد سمير أضاف الهدف الأول بتنفيذه لركلة الجزاء بتسديدة متقنة على يمين الحارس لداخل الشباك.

د.30 الحكم احتسب ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد لمسة يدعلى طه عادل.

بداية المباراة

في الدوري

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