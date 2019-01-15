ميرور: كين قد يغيب لمدة شهر بسبب الإصابة

يواجه هاري كين مهاجم توتنام خطر الابتعاد عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة.

وأصيب كين في كاحله بعد تدخل قوي من فيكتور ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد في لقاء الفريقين.

وأفادت جريدة ميرور أن كين ينتظر نتيجة الكشف بالآشعة على كاحله حتى يتعرف مدى قوة الإصابة.

وأوضح التقرير أن مدة الغياب قد تصل لمدة شهر في حالة قوة الإصابة.

من المتوقع أن يغيب كين عن مباراة توتنام المقبلة أمام فولام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، ولقاء تشيلسي يوم الخميس التالي في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

كين يتصدر سباق هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا بالتساوي مع نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول وبيير إمريك أوباميانج هداف أرسنال.