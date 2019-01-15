ميلنر: أبرز لاعبي ليفربول؟ من الصعب اختيار لاعب واحد ولكن أليسون الأفضل

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 13:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يعتقد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن الحارس أليسون بيكر هو أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم، وذلك بعد تقديم موسم لا يصدق إلى الآن حسب رأيه.

وخرج أليسون بشباك نظيفة في 13 مباراة، ليقود الفريق للانفراد بصدارة جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي.

وقال ميلنر عن اللاعب صاحب المستوى الأبرز مع ليفربول: "من الصعب اختيار لاعب واحد، لأن جميع اللاعبين قاموا بعمل جيد. أجرينا الكثير من التغييرات خلال المباراة، وشارك عدد من اللاعبين وقاموا بعمل جيد".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أعتقد أنه يمكن اختيار أليسون. الانضمام إلى دوري جديد ليس بالأمر السهل. هو يختبر نمط حياة جديد، وعليه التعود على الطقس وأشياء من هذا القبيل. لا يمكن تصديق ما يقدمه، ومدى الجودة التي يظهر بها داخل الملعب".

وواصل "كل لاعب يرتكب الأخطاء، الأمر بالنسبة لحراس المرمى مختلف، حيث أن أخطائهم تؤدي الي قبول أهداف. ما يميز أليسون أنه إذا ارتكب خطأ لا ينزعج ويظل واثقاً في نفسه ويواصل اللعب كأن شيئاً لم يكن. هذا الأمر مهم للغاية".

وأتم ميلنر "هو لا يصدق بالنسبة لنا هذا الموسم حتى الآن، وأعتقد أنه سيكون لاعباً كبيراً وسيساعدنا على المضي قدماً".

ويستعد ليفربول لملاقاة كريستال بالاس يوم السبت المقبل ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول جيمس ميلنر أليسون بيكر

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