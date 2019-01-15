أزمة في حراسة مرمى كريستال بالاس أمام ليفربول

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 13:05

كتب : FilGoal

ليفربول - كريستال بالاس

يدخل كريستال بالاس مواجهة ليفربول في موقف لا يحسد عليه بشأن حراسة مرماه أمام متصدر الدوري الإنجليزي.

إذ يستعد روي هودجسون مدرب كريستال بالاس للدفع بجوليان سبيروني البالغ من العمر 39 عاما أمام ليفربول في أول ظهور له منذ ديسمبر 2017 بسبب إصابة الحارسين فيسنتي جويتا وواين هينيسي.

واضطر جويتا للخروج قبل نهاية الشوط الأول من هزيمة الفريق 1-2 يوم السبت أمام واتفورد بسبب إجهاد في عضلة السمانة، في حين عانى هينيسي من إصابة عضلية خلال الشوط الثاني.

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ومن المتوقع أن يغيب كلاهما عن الملاعب لمدة شهر، تاركين سبيروني كخيار أوحد فقط لهودجسون أمام ليفربول.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ14 بجدول الدوري.

ليفربول كريستال بالاس

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