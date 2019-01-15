سكاي – ميلان يدخل سباق ضم بيونتك لتعويض رحيل إيجوايين

دخل نادي ميلان سباق ضم كريشيشتوف بيونتك مهاجم جنوى خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، تحسبا للرحيل المتوقع لجونزالو إيجوايين مهاجم الفريق المعار من يوفنتوس إلى تشيلسي. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي" في إيطاليا.

كريشتوف بيونتك النادي : جنوى ميلان

وقال التقرير إن سعر بيونتك سيصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني، بجانب أن ميلان يرى أن الدولي البولندي صاحب الـ23 عاما قادر على تشكيل قوة هجومية للفريق نظرا لمعرفته وتألقه في الدوري الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي ميلان قد دخل في مفاوضات بالفعل مع إنريكي بيزيوسي رئيس نادي جنوى لضم اللاعب.

وكانت إذاعة كادينا سير قد قالت في وقت سابق إن ريال مدريد مهتم بضم الدولي البولندي، كما أن أندية برشلونة وتشيلسي أيضا أبدت اهتماما بضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ23 عاما انضم إلى جنوى قادما من نادي كراكوفيا البولندي في يوليو 2018 بمبلغ 4.5 مليون يورو.

وشارك بيونتك خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 19 هدفا وصنع هدفا، وهو أحد أبرز مواهب الدوري الإيطالي.

ولعب بيونتك مباراتين دوليتين مع منتخب بولندا سجل خلالها هدفا في ظهوره الأول.