كلوب: ننتظر أنباء سعيدة في فترة الراحة

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فترة الراحة التي سيحصل عليها الفريق قبل نهاية الشهر الجاري ستساعد لاعبي الفريق في العودة لكامل لياقتهم البدنية.

ليفربول سيحصل على راحة لمدة 11 يومًا بعد مباراة الفريق القادمة ضد كريستال بالاس يوم السبت القادم، قبل أن يعود ليستأنف مبارياته في الدوري مرة أخرى يوم 30 من الشهر الجاري بمواجهة ليستر سيتي على ملعب أنفيلد،

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الفاصل الطويل بين المبارتين القادمتين سيكون مفيدًا جدًا للاعبينا المصابين. أتمنى أن يستعيد كلًا من ديان لوفرين وجو جوميز لياقتهما ويكونا جاهزان للمشاركة مع الفريق مرة أخرى. بالنسبة لآدم لالانا، فأعتقد أنه لا يزال أمامه بعض الوقت".

وأضاف المدرب الألماني: "لقد تحسنت حالة جويل ماتيب كثيرًا وكان معنا على دكة البدلاء ضد برايتون، ولكنه كذلك سيستفيد من هذه الفترة ليتعافى تمامًا، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

ليفربول فقد مؤخرا كل من لوفرين وجوميز ولالانا بسبب الإصابة مع عدم جاهزية ماتيب بنسبة 100%، يأمل كلوب أن يستفيد الفريق من هذه الفترة بين المباراتين ليستكمل المصابين رحلة شفائهم ويجهز اللاعبون غير الجاهزين الآن.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.