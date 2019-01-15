سبورت: برشلونة مهتم بضم جيرو

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 12:01

كتب : FilGoal

جيرو - تشيلسي - باوك

أبدى نادي برشلونة اهتمامه بضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ولا يمتلك النادي الكتالوني ضمن خياراته سوى لويس سواريز، وذلك بعد رحيل منير الحدادي منذ أيام إلى إشبيلية خلال النافذة الشتوية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت ألفارو موراتا بالانضمام إلى برشلونة وكذلك صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ربطت فيرناندو يورنتي مهاجم توتنام بالانضمام إلى النادي الكتالوني أيضا.

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صاحب الـ32 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من آرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية بمبلغ 17 مليون يورو.

ويمتد تعاقد الدولي الفرنسي بطل كأس العالم 2018 مع تشيلسي حتى صيف 2019.

وشارك جيرو خلال الموسم الجاري في 24 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

سوق الانتقالات

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