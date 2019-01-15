مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15-1-2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز ومواجهات قوية

مواجهات في كأس آسيا والدوري المصري وكأس ملك إسبانيا.. أهلا بكم في الثلاثاء الكروي

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في الدوري المصري، يواجه مصر للمقاصة نظيره المقاولون العرب في الثانية والنصف عصرا.

ثم يلعب الإنتاج الحربي أمام بيراميدز في الخامسة مساءً، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة النجوم أمام سموحة في الثامنة مساءً.

وتبث قناة أون سبورت والنيل للرياضة الثلاث مباريات على التوالي.

في كأس آسيا، يلعب منتخب فلسطين أمام الأردن في الثالثة والنصف عصرًا على بي إن مكس 1 وفي نفس الموعد يواجه منتخب أستراليا نظيره سوريا على بي إن مكس 2.

وفي كأس ملك إسبانيا، يلعب فالنسيا أمام خيخون في العاشرة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3.

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