إسلام عيسى: لا يوجد مفاوضات معي للانتقال لبيراميدز.. شرف لأي لاعب التدريب مع حسام حسن

شدد إسلام عيسى صانع ألعاب فريق المصري البورسعيدي على عدم وجود مفاوضات بينه وبين نادي بيراميدز للانتقال في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان ارتبط اسم إسلام عيسى بالانتقال إلى بيراميدز ووجود تواصل بينه وبين حسام حسن المدير الفني للفريق.

وقال إسلام عيسى في تصريحات لأون سبورت: "شرف لأي لاعب التدريب تحت يد حسام حسن، وأنا أحبه على المستوى الشخصي لكن لم يحدث أي تواصل بيننا من أجل الانتقال لبيراميدز".

وبسؤاله عن سبب حديثه عقب مباراة بيراميدز عن اللعب لصالح المصري وليس أي شخص آخر، أوضح عيسى "كنت أرد على من يدعون أن لاعبي المصري لا يلعبون بحماس بسبب رحيل حسام حسن".

وبالحديث عن تصريح سمير حلبية رئيس المصري عن رفض إسلام عيسى للعروض المقدمة والتمسك بالمصري أوضح "لا أعلم ما هي العروض فلم يتحدث معي أحد في أي عروض مقدمة من أي نادي".

وأخيرا بالحديث عن وجود زيادة في عقده للاستمرار في المصري أتم عيسى حديثه "كان هناك حديث عن ذلك بالفعل ولكن لم يحدث حتى الآن وأتمنى تحقيق ذلك".