اتحاد الكرة يغرم رئيس النجوم

الإثنين، 14 يناير 2019 - 19:48

كتب : FilGoal

محمد الطويلة نجوم المستقبل‎

قررت لجنة القيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه على محمد الطويلة رئيس نادي النجوم.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا جاء فيه: تأتي الغرامة لما نسب إلى الطويلة من التعدي بالقول في حق الحكم إبراهيم نور الدين بإحدى القنوات الفضائية، والتي أقر لها المشكو في حقه".

وكانت اللجنة اجتمعت اليوم الإثنين برئاسة المستشار محمد عبده صالح وعضوية المستشارين وائل مصطفى وطارق النفراوي ومحمد قدري.

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وكان الطويلة رئيس نادي النجوم أدلى بتصريحات ضد التحكيم عقب مباراة طلائع الجيش في الدوري.

ويحتل النجوم المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد خوض 18 مباراة.

الدوري المصري النجوم محمد الطويلة

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