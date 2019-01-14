أنشيلوتي: كوليبالي سعيد في نابولي ولا يريد الرحيل

الإثنين، 14 يناير 2019 - 19:24

كتب : FilGoal

كوليبالي - نابولي

قلل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق لاتسيو من التقارير التي تشير إلى رغبة خاليدو كوليبالي في الرحيل عن النادي الإيطالي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "في إنجلترا دائما يكتبون أن كوليبالي يريد الرحيل بسبب أنه يتعرض للعنصرية هنا، وهذه أمور غير صحيحة بالمرة".

وأضاف "كوليبالي سعيد هنا في نابولي وأنا مستاء مما يقال حول أنه غاضب ويريد الرحيل".

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وأكمل "هو أيضا يحب إيطاليا كثيرا ولا يريد أن يترك هذه البلد".

وارتبط اسم المدافع السنغالي المميز بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كوليبالي البالغ من العمر 27 عاما لعب هذا الموسم مع نابولي 25 مباراة في مختلف البطولات وقدم مستوى مميز.

وما يزيد من رغبة مانشستر يونايتد في ضم مدافع السنغال هو إمكانية قيده في قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا رغم مشاركته مع نابولي في البطولة وخروجه من المجموعات، بعد تغيير قوانين الاتحاد الأوروبي.

خاليدو كوليبالي لاتسيو مانشستر يونايتد

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